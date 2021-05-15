Son dakika | Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi kafile sıkıntısı

Süper Lig 'in son haftasında İzmir'de oynanacak ve şampiyonluğu yakından ilgilendirecek Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi kafile sıkıntısı yaşandı.

Beşiktaş'ın Göztepe kafilesinde teknik heyet futbolcular ve onların eşleriyle çocukları olmak üzere 91 kişi yer alıyor. Ancak Göztepe yönetimi bu sezon sadece 20 kişiye izin vermiş durumda. Beşiktaş'ı da 20 kişiyle sınırlandırdı. Göztepe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun pandemi kararlarını gerekçe göstererek 20 kişiden fazlasına izin vermediği öğrenildi. Siyah beyazlıların ise şampiyonluk maçı olduğu gerekçesiyle İzmir ekibinden izin istediği belirtildi.

Kontenjan açıldı ama yeterli olmadı

Yapılan görüşmeler neticesinde Göztepe yönetimi kontenjanı 50'ye çıkarttı ama yine yeterli gelmeyince Beşiktaş cephesi otelde konferans salonu kiraladı. Aileler maçı oradan takip edecekler.

Süleyman Hatısaru







