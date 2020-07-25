Süper Lig'de 2019/2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Mert Günok, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci 'Yüzde 100 Futbol' programına katıldılar.

Göksel Gümüşdağ transfer dönemiyle ilgili olarak, "Fenerbahçe Mahmut'u da istedi, İrfan'ı da istedi ama hiçbirini göndermedik. Mahmut'a sormadık, bizimle olmak istediğini biliyorduk. İrfan Can'ı Sevilla takip ediyor. Hayalini Avrupa'da kurmasını söyledik." şeklinde konuştu.

Gelen sol bek Clichy'nin arkasına geldiğini bilmeli"

Gümüşdağ ayrıca Hasan Ali Kaldırım'la şu an için ilgilenmediklerini belirterek, "Hasan Ali Kaldırım şu anda gündemimizde yok ama olabilir de. Gelen zaten Clichy'nin arkasına gelir. Clichy'nin sözleşmesi bitti ve kendisiyle görüşüyoruz. O da kalmak istiyor." dedi.







