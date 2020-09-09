Beşiktaş'a dönmek adına 400 bin Euro ödeyip Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, eski takımına dönmek için sabırsızlanıyor. Bugün de transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Gökhan Töre'nin menajeri, tesislerde Beşiktaş yöneticileriyle buluştu. Transfer için detaylar görüşülüyor.





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