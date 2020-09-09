SON DAKİKA | Gökhan Töre adım adım Beşiktaş'a
Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini fesheden ve bonservisini alan Gökhan Töre adım adım Beşiktaş'a doğru geliyor. Gökhan Töre’nin temsilcisi, Nevzat Demir Tesisleri’nde yönetimle son detayları görüşüyor.
Beşiktaş'a dönmek adına 400 bin Euro ödeyip Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, eski takımına dönmek için sabırsızlanıyor. Bugün de transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre; Gökhan Töre'nin menajeri, tesislerde Beşiktaş yöneticileriyle buluştu. Transfer için detaylar görüşülüyor.