Fenerbahçe , resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül ile yollarını ayırdığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından tecrübeli futbolcudan Fenerbahçe camiasına bir veda mesajı geldi.

Tecrübeli futbolcu paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Fenerbahçe Ailem

Sizlerden ve taşımaktan daima gurur duyduğum Çubuklu formamdan ayrılacak olmanın verdiği tüm burukluğa rağmen, size bu kez içimden geldiği gibi veda edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum.

Aslında beni çok iyi tanıdığınızı ve anladığınızr düşünüyorum: sahada elinden geleni yapmaya çalışan, saha dışındaysa konuşmayı pek sevmeyen biri oldum. Bugüne kadar yaşadıklarımı, duygularımı, üzüntülerimi kendime sakladım. Bilmiyorum, belki de hata yaptım ama inanın ne benim için kolaydı, ne de ailem için...

Geçtiğimiz sezon boyunca görev aldığım tüm maçlarda, tribünde yokluğunu fazlasıyla hissettiğimiz taraftarımıza olan bağım ve kulübüme olan aidiyetimle elimden geleni sonuna kadar yapmaya çalıştım.









Maalesef sonu hayalimizdeki gibi bitmedi, keşke daha farklı bir son yazabilseydik..

Fenerbahçemizin Büyük Taraftarına:

Bu süre zarfında, Fenerbahçe forması altında bana ve aileme pandemi koşullarına rağmen yaşattığınız eşsiz destek için teşekkür ederim.

Sizi hiçbir zaman kırmak ya da üzmek istemedim.

Kaybettiğimiz maçlardan sonra bile beni bağ rınıza bastığınız o günleri asla unutmadım...

Hakkınızı helal edin..

Geçtiğimiz sezonu Çubuklu altında geçirmeme fırsat tanıyan Başkanım Ali Koç'a, Türk futbol ikliminin zor şartlarına rağmen bana güvenen ve görev aldığı her pozisyonda bana ve tüm takımımıza inanç ve hırs aşılayan Emre Belözoğlu'na, tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Samandıra personeline tüm kalbimle teşekkür ederim.

Sevgilerimle,

Gökhan Gönül ve Ailesi







