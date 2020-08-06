Fenerbahçe, transfer bombalarını bir bir patlatmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Mert Hakan transferinin ardından eski oyuncularından Gökhan Gönül'ün de transfer edildiği açıklandı. Tecrübeli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve Siyah-Beyazlılar'a veda eden Gönül, 2016'da ayrıldığı eski takımı Fenerbahçe'ye geri dönmüş oldu.





Fenerbahçe, transferi 'Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül' başlığı ile duyururken açıklamada, "Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül’e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gönül, kendisi için hazırlanan özel videoda, Fenerbahçe’nin Benfica maçında giydiği ve saha içinde yaşadığı korkunç sakatlık sonrası sakladığı 77 numaralı formayı önce öptü. Ardından da Mert Hakan Yandaş gibi 12 numaralı yeni sezon formasını giydi. 4 yıl aradan sonra sarı-lacivertli formasına kavuşan Gönül’ün, yeni sezonda da 77 numaralı formayı giymesi bekleniyor.