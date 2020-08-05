SON DAKİKA! Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe'de sıcak transfer haberleri art arda geliyor. Mert Hakan Yandaş'la 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'le de anlaşmaya vardı. Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün son ınstagram paylaşımı da transfer iddialarını güçlendirdi.
Beşiktaş Yönetimi’yle yaklaşık 7 aydır yeni kontrat için temasta bulunan Gökhan Gönül, istediğini alamamıştı. 35 yaşındaki sağ bek, bu süreçte kendisiyle yakından ilgilenen Fenerbahçe’ye olumlu yanıt verdi. Yıldız ismin, 4 yıl sonra Sarı-Lacivertli takıma dönüyor.
TRT Spor'un son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.Sarı Lacivertli ekibin, Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül transferlerini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
'Yarım kalan hikayeler tıpkı yarım kalan aşklar gibidir'
Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün yaptığı "Yarım kalan hikayeler tıpkı yarım kalan aşklar gibidir..." Instagram paylaşımı da transfer iddialarını güçlendirdi.