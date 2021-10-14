Süper Lig'de bir dönem geleceğin yıldızı olarak lanse edilen ve Fenerbahçe 'ye transferiyle de gündem yaratan Gökhan Emreciksin'in yeni adresi belli oldu.

1936 Bismilspor, bir zamanlar Fenerbahçe'de forma giyen Gökhan Emreciksin'i transfer etti. 1936 Bismilspor, Diyarbakır BAL liginde mücadele ediyor.

37 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde Bandırmaspor, Boluspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Kayserispor, Manisaspor, Elazığspor, Göztepe , Boluspor, Kartalspor, Tarsus İdmanyurdu, Cizrespor, Tekirdağspor, Kütahyaspor, Doğancı Spor Kulübü, Siirt İl Özel İdaresi, Lapta TBSK, Akıncılar GSK, İstanbul Siirtgücü, Alaşehir Belediyesi ve İzmirspor formalarını giydi.







