Transfer döneminde ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız futbolcu Giuliano, forma giydiği Al Nassr'dan ayrıldığını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Yaptığı açıklamada Giuliano, "2 yıldır yaşadıklarımızdan dolayı tarafatrlara çok teşekkür ediyorum. Ligi ve Süper Kupa'yı kazandık. Harika bir duyguydu. Şu an da konuşmak istemediğim nedenlerden dolayı ayrılıyorum. Kariyerimde Al Nassr için mücadele ettiğim için minnetarım. Takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ederim. Başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.









2 sezon Al Nassr forması giyen Brezilyalı futbolcu, çıktığı 75 maçta 26 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı şimdiden merak konusu oldu.







