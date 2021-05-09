Son dakika haberi... Giresunspor TFF 1. Lig'de son hafta maçında Tuzlaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek Süper Lig'e yükseldi. Karadeniz ekibi 44 yıl sonra adını Süper Lig'e yazdırdı.

Maçtan dakikalar

GOL | Giresunspor, Eren Tozlu'nun attığı golle kritik deplasmanda öne geçti. 0-1

GOL | Tuzlaspor penaltı kazandı ve Prince Segbefia 15. dakikada durumu 1-1 yaptı.

GOL | 20. dakikada Ibrahima Balde bir kez daha Giresunspor'u öne geçirdi. Durum 1-2 oldu.

Maç 2-1 Giresunspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Giresun, 44 yıl sonras Süper Lig'de

Süper Lig’e yükselen GZT Giresunspor, 44 yılın ardından hedefine ulaştı. Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970-1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye’deki en üst seviye lige yükselen ve üst üste 6 sezon (1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977) mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977’den bu yana Süper Lig’e hasret durumdaydı.



