Rachid Ghezzal, yeni dönemde de Beşiktaş forması giymeye karar vermişti. Bu doğrultuda geçen hafta İstanbul’a gelen oyuncunun menaceri Anoir Fazuli, yönetimle görüştü. Yıllık maaş olarak 3.5 milyon Euro’luk taleplerini 3 milyon Euro seviyesineindiren menacer, idarecilerden 1.8 milyon Euro’luk karşılık aldı.

Temasların olumlu ilerlemesi sonrasında Leicester’la görüşmek için soluğu İngiltere’de alan menacer Fazuli, yönetimin 4 milyon Euro’luk teklifini iletti.

Önceki gün Siyah-Beyazlılar’la 2.5 milyon Euro maaşa el sıkışan Fazuli, Leicester’la da anlaştıktan sonra Ghezzal İstanbul’a gelecek. Leicester City’nin yeni sezon kampında bulunan başarılı futbolcu, imzanın ardından hiç zaman kaybetmeden soluğu Nevzat Demir Tesisleri’ndealacak.







