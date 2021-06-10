Fransız devi Paris Saint-Germain, Avrupa piyasasında büyük önem taşıyan bir transfere imza attı. PSG, Liverpool ile olan sözleşmesinin sonuna gelerek takımdan ayrılan Hollandalı yıldız Georginio Wijnaldum'u kadrosuna kattığını açıkladı.





Liverpool'dan ayrılacağı kesinleştikten sonra Wijnaldum'un Barcelona'ya transfer olması bekleniyordu. Serbest oyuncu piyasasında etkin bir yaz geçirmeyi hedefleyen PSG, Hollandalı oyuncu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Resmi imza sonrası açıklamalarda bulunan Wijnaldum, "PSG'ye transfer olmak benim için yeni bir meydan okuma. Avrupa'nın en iyi eğitim merkezlerinden birine katılıyorum ve bu iddialı projeye arzumu, kararlılığımı sunabilmek için çok hevesliyim. Paris Saint-Germain, son yıllarda statüsünü ortaya koydu ve eminim ki taraftarlarımız ile birlikte daha ilerilere gidebiliriz" ifadelerini kullandı.

2016'da Newcastle'dan 27.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer olan 30 yaşındaki orta saha, bu sezon İngiliz ekibinin forması altında toplam 51 maça çıkarken 3 de gol atmayı başarmıştı.