İtalya Serie A'da zor günler geçiren Genoa, sezon içinde göreve getirdiği Andriy Shevchenko ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Ligde kalma mücadelesinde büyük önem taşıyan Spezia maçının iç sahada kaybedilmesi sonrası Ukraynalı teknik adam ile yola devam etmeme kararı alındı.

Genoa'nın başında 9 lig maçına çıkan Shevchenko, galibiyet almayı başaramazken sadece 3 beraberlik elde edebildi.

Genoa'da Shevchenko sonrası Bruno Labbadia'nın göreve getirilmesi bekleniyor.