Süper Lig'de corona virüs vakaları görülmeye devam ediyor. Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Ankara ekibi Gençlerbirliği'nde maç öncesi yapılan rutin testlerde 1 futbolcu ve 1 personelin testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Süper Lig’in 1. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



