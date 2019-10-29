Süper Lig'in 9. haftasında Denizlispor'a sahasında 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'la yollar ayrıldı.

Ankara temsilcisinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yönetim Kurulumuzun aldığı karar neticesinde teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Mustafa Kaplan ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

MUSTAFA KAPLAN: BU GÜZİDE CAMİANIN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR VE KIVANÇ DUYMAYA DEVAM EDECEĞİM

Kırmızı siyahlı takımla yollarını ayıran Mustafa Kaplan, ayrılık sonrası açıklamalarda bulundu. Kaplan "Yaklaşık beş aylık beraberliğimizin bugün itibariyle son bulduğunu üzüntüyle bildirmek isterim. Ben ve ekibimin tek gayesi Gençlerbirliği’ni hak ettiği yerlere getirmek oldu. Bazen çok istersiniz ve başarıyı sağlamak adına fedakarlıklar yaparsınız ama olmayınca olmaz. Bu yüzden de ne değerli Gençlerbirliği camiasına ne de kendi kariyerime daha fazla zarar vermek istemiyorum. Ben her zaman bu güzide camianın bir parçası olmaktan gurur ve kıvanç duymaya devam edeceğim. Geçmişten bugüne kulübümüz için yaptıklarım, kulübümüze kattığım değerlerle gurur duyarak camiamızdan ayrılıyorum. Gençlerbirliği isminin olduğu yerde ne gelirken ne de giderken asla para konuşmadım ve tek bir kuruş tazminat talebim olmadı. Ben ve ekibim adına her zaman anımızda olan başta Sayın Murat Cavcav’a yönetim kurulu üyelerimiz , futbolcu kardeşlerimize, iyi günde kötü günde yanımızda olan tüm Gençlerbirliği taraftarına ve tüm kulüp çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği ile çıktığı 9 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Kaplan'lı Gençlerbirliği 5 mağlubiyet, 3 de beraberlik aldı.