Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Yoğun kar yağışının maç saatinde etkili olacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.

Eryaman Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden paylaşılan son bilgilere göre karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağacak ve sıcaklık 1 derece olacak.

Ankara’da etkili olması beklenen kar yağışının bu sabah erken saatlerde başlayacağı tahmin ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu kar yağışı beklentisi nedeniyle maçın saatini 19.00’dan 16.00’ya çekmişti.





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