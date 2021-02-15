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Son dakika - Gençlerbirliği-Beşiktaş öncesi alarm! Maç saatinde yoğun kar var

Süper Lig'in 25. haftasında Eryaman Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor.

15 Şubat 2021, Pazartesi 09:03 Son Güncelleme:
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Son dakika - Gençlerbirliği-Beşiktaş öncesi alarm! Maç saatinde yoğun kar var

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Yoğun kar yağışının maç saatinde etkili olacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.

Eryaman Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden paylaşılan son bilgilere göre karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağacak ve sıcaklık 1 derece olacak.

Ankara’da etkili olması beklenen kar yağışının bu sabah erken saatlerde başlayacağı tahmin ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu kar yağışı beklentisi nedeniyle maçın saatini 19.00’dan 16.00’ya çekmişti.


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