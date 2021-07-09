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SON DAKİKA | Genç yıldız Yusuf Demir, Barcelona'da!

Son dakika transfer haberi... Dünya devi Barcelona, Rapid Wien'den Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'i 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.

09 Temmuz 2021, Cuma 14:25 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Genç yıldız Yusuf Demir, Barcelona'da!

Barcelona kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:

"Barcelona B, Rapid Wien'den Yusuf Demir'i 500 bin Euro bedelle bir sezonluğuna kiraladı.

Ayrıca kulübümüzün 10 milyon Euro'ya oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunuyor.

Hoş geldin Yusuf Demir"

2003 doğumlu Yusuf Demir, solak bir 10 numara. Rapid Wien formasıyla geçtiğimiz sezon 32 maça çıkan ve 9 gol atan genç yıldız, Barcelona B Takımı'nda kendini göstererek A takıma girmeye çalışacak. Baba tarafından aslen Trabzonlu olan Yusuf Demir, geleceğin en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor.

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