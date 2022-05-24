Hansi Flick,Jurgen Klinsmann, Thomas Tuchel,Jurgen Klopp ve Julian Nagelsmann gibi teknik direktörlere akıl hocalığı yapan Alman futbol efsanesi Bernhard Peters’in yaklaşık 1 yıldan beri Türkiye Genç Milli Futbol Takımları için hazırladığı raporlarda, milli takım teknik kadrolarındaki yetersizliğe fazlasıyla değindiği ortaya çıkmıştı. Türkiye U17 milli takımının Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği kötü performans sonrası eleştiriler ise bir hayli artmıştı.

Geçtiğimiz ocak ayında TFF tarafından düzenlenen; Hamit Altıntop, Bernhard Peters, Tolunay Kafkas, ve Oğuz Çetin dörtlüsünün öncülük ettiği Antrenör Gelişim Semineri sonrasında oluşan muhtemel milli takımlar antrenör listelerinde ise sürpriz isimler yer alıyor.

Futbol kamuoyunda konuşulan liste şu şekilde:

Farat Toku

Sakaryaspor’la yollarını ilginç bir şekilde ayıran Tuncay Şanlı’nın en değerli jenerasyonlardan biri olan U17 Millli Takımı'nın başına geçmesi beklenirken, Almanya’da antrenörlük yapan Farat Toku’nun ismi U21 Milli Takım Teknik Direktörlüğü ile anılıyor.

Selçuk Erdoğan

Milli takımların Avrupa İzleme Komitesi sorumluluklarına Yıldıray Baştürk ve Ali Güneş’in getirilmesi planlanırken, genç isim Selçuk Erdoğan’ın adı A Milli takım yardımcı antrenörlüğü ve U19 Milli Takım Teknik Direktörlüğü için gündemdeki yerini koruyor.

Mehmet Aurelio

U18 Milli Takımı için ön plana çıkan isim ise Fenerbahçe ’nin efsanelerinden Mehmet Aurelio.

Sabri Sarıoğlu

Uzun yıllar Ay Yıldızlı formayı terleten Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu’nun adı ise U16 milli takımı ile gündemde.

Oğuz Çetin’e ise modern antrenör eğitimi konusunda sınırsız yetkinin verileceği, usta eğitimci Levent Sürme’nin ise milli takımlar seviyesinde oyuncu ve antrenör gelişimi konusunda önemli roller üstleneceği kulislerde konuşulanlar arasında.

Haziran ayında yapılacak TFF seçimleri sonrası bu değişikliklerin yüksek oranda gerçekleşmesi bekleniyor.

Ömer Necati Albayrak / Fanatik Özel







