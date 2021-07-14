MENÜ

Son dakika gelişmesi! Galatasaray'ın rakibi PSV'ye seyirci şoku!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçında karşılaşacağı PSV'ye istediği seyirci izni çıkmadı.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 08:41 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika gelişmesi! Galatasaray'ın rakibi PSV'ye seyirci şoku!

Galatasaray ’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi PSV Eindhoven bu maçta stadında istediği doluluk oranına ulaşamayacak. İkinci eleme turunun 21 Temmuz’da Philips Stadyumu’nda oynanacak ilk buluşması için Hollanda kulübü daha önce yaptığı açıklamada 35 bin kişilik tam kapasitede mücadelenin oynanacağını duyurmuştu.

Ancak Hollanda hükümetinden buna izin çıkmadı. Ülkedeki ve dünyadaki salgın koşullarının göz önünde bulundurulmasının ardından PSV Eindhoven’a sadece üçte ikilik bir kapasite için izin verildi. Böylece Galatasaray maçı 23.500 seyirci önünde gerçekleşecek.

İlgili Haberler
Son dakika gelişmesi! Yunanistan krizi sonrası Galatasaray'ı bekleyen tazminat tehlikesi!


PAOK ile Cim Bom provası

PSV, Şampiyonlar Ligi’ndeki bu karşılaşmanın provasını ise yarın yapacak. Yunan ekibi PAOK’u sahasında misafir edecek Hollanda ekibi, hem sarı kırmızılılarla yapacağı maçın hem sportif hazırlığını hem de tribünde 23.500 seyircisi ile stadyumda saha dışının hazırlığını gerçekleştirecek. (Skorer)

İlgili Haberler
Galatasaray - Trabzonspor maçında hakem krizi! Oyuncular isyan etti!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...