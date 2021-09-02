Gedson Fernandes ismi transferin son günlerinde hala çok sıcak. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş 'ın Gedson Fernandes'i transfer etmek istiyor. Ancak oyuncunun isminin Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazıldığı iddia edilmişti. Ancak Şampiyonlar Ligi listesi UEFA'ya bu gece teslim edilecek.

"Gedson'un Benfica'da yeri yok"

ABola Gazetesi'nden Nuno Reis Benfica'nın Gedson'u kadroda tutmak istemediğini ifade etti. Fanatik.com.tr'ye konuşan Reis "Gedson Fernandes'in Benfica'da yeri olmadığını ve önümüzdeki günlerde takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Bonservisiyle satmak istiyorlar!

Reis ayrıca Benfica'nın Gedson'u kiralık değil bonservisiyle elinden çıkarmak istediğini iddia etti.

Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki oyuncu 20 maçta 1 gol, 3 asistlir performans sergilemişti...

Benfica'dan açıklama...

Bein Sports'a konuşan Benfica Basın Sözcüsü Farinha "Gedson büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi listesinde olacak. Henüz Şampiyonlar Ligi'nin kesinleşen listesini UEFA teslim etmedik." ifadesini kullandı...