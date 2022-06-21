Beşiktaş ’ın yeni sezon önce transferlerinden biri de devre arasında kadrosuna kattığını duyurduğu Gedson Fernandes olmuştu.

Beşiktaş forması giymeye hazırlanan Gedson Fernandes ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

DÜN AKŞAM İSTANBUL’A GELDİ

Ortacizgi'de yer alan habere göre; Portekizli oyuncunun dün akşam İstanbul’a geldiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ, GEDSON VİDEOSU İLE MESAJ VERMİŞTİ

Beşiktaş Kulübü geçtiğimiz günlerde Gedson Fernandes videosu paylaşmış ve 23 yaşındaki oyuncu, “Önümüzdeki haftayı bekleyin” mesajını vermişti.



