Son dakika! Gedson Fernandes adım adım Galatasaray'a
Galatasaray'ın kadrosuna katmayı istediği Gedson Fernandes'in, Cim Bom'da 1 sene daha forma giymek istemesi, Portekiz ekibinin Joao Mario'nun ardından orta sahaya Torino'dan Meite'yi katması Sarı-Kırmızılı ekibin iyice elini güçlendirdi.
Portekizli oyuncunun transferi konusunda Benfica, daha önce birkaç pürüz çıkarmıştı. Ancak Gedson Fernandes'in, Galatasaray 'da 1 sene daha forma giymek istemesi, Portekiz ekibinin Joao Mario'nun ardından orta sahaya Torino'dan Meite'yi katması Sarı-Kırmızılı ekibin iyice elini güçlendirdi.
Orta saha konusunda geniş bir rotasyona sahip olan Benfica'nın, artık 22 yaşındaki oyuncuyu satmaktan başka çaresi kalmadı.
Ünlü İtalyan gazeteci GianlucaDi Marzio da Gedson'un, Benfica'dan ayrılacağını yazdı. Şimdi ise gözler transferi bitirmek üzere olan Galatasaray Yönetimi'ne çevrildi.