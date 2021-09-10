Benfica teknik direktörü Jorge Jesus'tan son dakika Gedson Fernandes açıklaması geldi. Deneyimli teknik adam Gedson'u neden Galatasaray 'a vermek istemediklerini açıkladı.

"Potansiyeline inanıyoruz!"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada "Gedson'un Benfica'da gelişebilecek potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden gitmesine izin vermedik. Ayrıca, Gedson da Benfica'da kalmak istedi. Çünkü Galatasaray'da olduğu kadar çok oynayamasa da burada daha çok gelişeceğini, öğreneceğini biliyor." ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olduktan sonra iyi bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-Kırmızılı takım yaz transfer dönemi boyunca da oyuncuyu kadrosuna katmak için bir çok girişimde bulunmuştu.