Fenerbahçe’de 3-1 kazanılan Gaziantep maçı herkesi memnun etti. Sarı-lacivertlilerde oyunun özellikle ilk yarısı başta olmak üzere büyük çoğunluğundaki istek, tempo azmi ve goller beğeni topladı.

Milliyet'in haberine göre; Zaman zaman fiziksel kopuşlar ve savunma açıkları verilse de kurulan sistemin gelecek adına umut verdiği bildirildi. 4-1-4-1 formasyonu ile Gaziantep karşısına çıkan Fenerbahçe’de geçen haftaki Yeni Malatyaspor beraberliği adeta milat oldu.

Detaylı analiz yapıldı

Lig yarışında önemli bir avantajın kaçtığı ve eleştirilerin arttığı bir ortamda A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile Erdin Sözer ve Volkan Demirel detaylı bir analiz yaptı. Gaziantep maçında ciddi bir değişim ve kıvılcım görmek isteyen teknik heyet A’dan Z’ye hem rakip analizi hem taktik analiz hem de kendi takımlarının son durumunu değerlendirdi.

‘Topu rakibe bırakma’dılar

Almanya’da 18 yıl çalışan Erdinç Sözer’in daha önce Bundesliga’da forma giyen Jose Sosa ile Luiz Gustavo olmak üzere bazı oyuncuların geçmişlerini bilmesi de yardım sağladı. Bununla beraber geçmiş dönemdeki ‘topu rakibe bırakma’ stili yerine daha baskın karakterde bir takım kurgusu hedeflendi.

Sarı-lacivertli teknik heyet, Gaziantep maçında 3-1’i getiren oyun ve skoru şöyle kurguladı:

Sosa'ya liderlik verildi!

-4-1-4-1 formasyonu ile sahaya çıkıldı. Sosa’nın geriden oyun kurma rolü ile oyun liderliğini verildi ve Bayern Münih dönemindeki gibi oynatıldı.

-Pelkas-Ozan Tufan-Mert Hakan-İrfan Can dörtlüsünün sürekli yer değiştirerek, hücum hattına kayarak çift yönlü oynamaları planlandı.

- İleri uçta Valencia sürekli hareket etti, kanatlara kaydı ve arkadaki 4’lü orta sahaya alanlar açtı.

- Topun ayaktan çıkma süresinin azaltıması istendi, tek pasa dayalı bir anlayış belirlendi.

- Dinamik 4’lü orta saha ile beklerin kanatlarda boşluklar bulması amaçlandı.