Süper Lig'de sezona 3-1'lik Galatasaray yenilgisiyle başlayan Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica, transfer yapamıyor olmalarına yönelik isyanda bulundu. Ülkesinden DigiSport'a konuşan Rumen teknik adam, bu gidişatta muhtemelen görevinden alınacağını dile getirdi.

Kadro olarak eksik kaldıklarını belirten Sumudica, "Takımda sadece 9 yabancım var. Zaman zaman 16-17 oyuncuyla antrenman yapıyoruz. Antrenörleri antrenman kadrosuna dahil edip 10'a 10 çalışmak zorunda kaldık. Federasyon ve yayıncı kuruluş, parayı kulüplere aktarmadı. İşler sıkıştı ve transfer için para yok. Bunlar bana söylendi ve bu sıkıntıyı çekmem gerekiyor. Maxim ve Tosca, milli takımdan yorgun geldiler. Son maçta Tosca yoktu ki riske etmek istemedim" dedi.

Ayrılmaya yönelik bir karar vermediğini belirten Rumen teknik adam, "Ayrılma kararı vermek zor. Çünkü buraya yaptığım transferler beni burada tutuyor. Maxim'i burada bırakamam. Ben burada olmasaydım Gaziantep'e gelmezdi. Onun yanı sıra Junior Morais, Kana-Biyik ve bir sürü isim..." ifadelerini kullandı.

'Muhtemelen kovulacağım!'

Kulüpte yaşanan sorunlara da değinen Sumudica, "Kulüpte hissettiğim bazı sorunlar var. Aslında geçen seneyi 8. bitirdik ve Türkiye'de adımızı duyurduk. En iyi teknik direktörlerden biriydim ama benim de daha fazlasını yapacak ne sabrım var ne sağlığım... Asla pes etmeyeceğim ama muhtemelen kovulacağım" dedi.