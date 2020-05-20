Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica ile Rumen futbolcu Alexandru Maxim, iki hafta önce ülkelerinden Türkiye'ye dönmüşlerdi.

Gaziantep FK, yaptığı açıklamayla iki ismin de karantina süreçlerinin tamamlandığını ve yapılan test sonuçlarının da negatif çıkmasının ardından takımla çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Covid-19 salgını sebebiyle liglere verilen erteleme kararının ardından, ülkelerine ailelerinin yanına giden teknik direktörümüz Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcularımızdan Alexandru Maxim ülkemize tekrar giriş yaptıkları süreçten itibaren 14 günlük karantinaya alınmışlardı.

Teknik Direktörümüz Marius Sumudica ve yardımcılarıyla birlikte Alexandru Maxim’e geçtiğimiz gün yapılan Covid-19 testi negatif olarak sonuçlanmıştır.

Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, yardımcı antrenörlerimiz ve Alexandru Maxim, takımımızın bugün saat 17:30’da gerçekleştireceği antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır"