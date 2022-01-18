Son dakika | Gaziantep FK - ÖK Yeni Malatyaspor maçı ertelendi
Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Hakemler ve futbolcular, ikinci yarı için sahaya çıktıktan sonra soyunma odasına giderken mücadele yarın saat 17.00’de kaldığı yerden devam edecek.
Süper Lig 'in 22. haftasında Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan ve ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona eren Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Karşılaşma, yarın saat 17.00’de kaldığı yerden devam edecek.
Maçın devam etmesini isteyen ve karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'le ısrarla konuşmak isteyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, kırmızı kart gördü. Rumen teknik adam, karşılaşmanın devamında takımının başında olamayacak.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI:
1' Ümit Öztürk ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.
10' Sağ kanattan Oğuz Ceylan ceza alanın ortayı yaptı, Maxim vurdu, kaleci Ertaç başarılı.
19' Mücadele karla kaplı bir zeminde oynanırken, görevliler sahaya girdi ve çizgileri temizledi.
22' Chouair korneri kullandı, Sadık ceza alanı içinde kafayı vurdu ancak top üstten dışarda.
Gaziantep gole yaklaştı!
28' Maxim kullandığı frikikte topu penaltı noktasına gönderdi, Muhammet Demir gelişine vurdu ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi.
33' Saha çizgileri yeniden temizleniyor.,
PENALTI
43' Oğuz Ceylan ceza alanındaki Semih Kaya'yı çekerek düşürdü. Ümit Öztürk, VAR'da pozisyonu inceledi ve penaltıyı verdi.
PENALTI KAÇTI!
45+2' Mounir penaltıyı kullandı ancak topu üst direğe nişanladı. Fransız oyuncu dönen topu tamamlamak istedi ancak başaramadı.
İlk yarının sonuna +7 ekleniyor.
Mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor karşılaşması, yarın 17.00'de kaldığı yerden devam edecek.
Gaziantep FK - ÖK Yeni Malatyaspor 11'ler:
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Muhammet Demir, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Figueiredo, Maxim, Vetrih
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Semih, Mounir, Hafez, Dicko