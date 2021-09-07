Süper Lig 'de transfer döneminin bitimine kısa bir süre Gaziantep FK, orta sahaya önemli bir akviye gerçekleştirdi. Gaziantep FK, Hollanda ekibi Groningen'den Ahmed El Messaoudi'yi transfer etti.

Yeni transfer Ahmed El Messaoudi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Gaziantep'in mesajında, "El Messaoudi’ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri de kullanıldı.

3 Ağustos 1995 yılında Belçika’nın Brussel şehrinde dünyaya gelen Ahmed El Messaoudi, futbola Lierse alt yapısında başladı. Aslen Fas uyruklu olan Ahmed El Messaoudi, orta sahanın her mevkisinde forma giyebildiği gibi yüksek fizik gücüyle adından söz ettirmeyi başardı. Kariyerinde Lierse, Standart Liege, Mechelen, Fortuna Sittard ve son olarak da Groningen forması giyen başarılı futbolcu, Fas Milli Takımı adına da bir kez forma giydi. Kariyerinde 199 resmi müsabakaya çıkan Ahmed, 19 gol atıp 14 kez de asist yapma başarısı gösterdi.



