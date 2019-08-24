Beşiktaş'ın 32 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Gary Medel'in adı, bir süredir Serie A ekibi Bologna'yla anılıyordu. Söz konusu transferle ilgili olarak deneyimli futbolcunun ülkesi Şili'den gelen son dakika haberi ise gündeme bomba gibi düştü.

Fox Sports Şili'den Jorge Baravalle'nin kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı habere göre Siyah Beyazlı yönetim, kulüple bir yıllık mukavelesi kalan Medel için Bologna ile anlaşmaya vardı. Haberde Beşiktaş'ın kasasına girecek bonservis bedeli hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler