SON DAKİKA! Gary Medel'de anlaşma tamam!
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Gary Medel ile ilgili ülkesi Şili'den gündeme bomba gibi düşen bir son dakika haberi geldi. Serie A ekibi Bologna'nın tecrübeli futbolcunun transferi için Siyah Beyazlılar'la anlaştığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Gary Medel'in adı, bir süredir Serie A ekibi Bologna'yla anılıyordu. Söz konusu transferle ilgili olarak deneyimli futbolcunun ülkesi Şili'den gelen son dakika haberi ise gündeme bomba gibi düştü.
Fox Sports Şili'den Jorge Baravalle'nin kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı habere göre Siyah Beyazlı yönetim, kulüple bir yıllık mukavelesi kalan Medel için Bologna ile anlaşmaya vardı. Haberde Beşiktaş'ın kasasına girecek bonservis bedeli hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.
https://twitter.com/jorgebaravalle/status/1165267085724925955
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler