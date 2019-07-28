SON DAKİKA! Gareth Bale transferinde büyük şok!

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane tarafından takımdan gönderileceği açıklanan Gareth Bale'in Çin Süper Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning'le anlaştığı konuşuluyordu. Yeni takımı ile sözleşme imzalamak için Çin'e gittiği ortaya çıkan 30 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, hiç beklemediği bir son dakika sürpriziyle karşılaştı.

Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC, Real Madrid yönetiminin anlaşmayı son anda iptal ettiğini ve oyuncunun gelecek sezon da İspanyol ekibinin formasını giyeceğini duyurdu. Sky Sports kanalı da anlaşmanın suya düştüğünü doğrularken yıldız isimle ilgili nihai kararın Çin'de transfer döneminin bitiş tarihi olan 31 Temmuz Çarşamba günü verileceğini kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler