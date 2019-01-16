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SON DAKİKA! Galatasaraylı Younes Belhanda transfer konusundaki kararını verdi!

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu olan Younes Belhanda'da son dakika... Fransız basını, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını verdiğini duyurdu.

16 Ocak 2019, Çarşamba 15:19 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Galatasaraylı Younes Belhanda transfer konusundaki kararını verdi!

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu olan Faslı futbolcu Younes Belhanda ile ilgili Fransa'dan bomba bir iddia geldi.

Suudi kulübü Al-Ittihad'a gideceği öne sürülen 28 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kesin kararını verdiği öne sürüldü.

Yahoo Sports Fransa, yıldız ismin Sarı Kırmızılı kulüpte kalmaya karar verdiğini ve ocak ayında başka bir kulübe gitmeyeceğini duyurdu.

10 numara mevkiinde oynayan ve bu sezon çıktığı 15 maçta 5 asist kaydeden Belhanda'nın Cim Bom'la 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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