Galatasaray 'ın yeni transferi Olimpiu Morutan ilk açıklamasını yaptı. Rumen basınına konuşan 22 yaşındaki futbolcu "10 numaralı forma ile alakalı karar henüz verilmedi. Hayallerini kuracağım bir takıma geldim." ifadelerini kullandı.

"Umarım Galatasaray taraftarları mutlu olmuştur" diyen Rumen futbolcu "İyi anlamda bir baskı hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. 10 numaralı forma ile alakalı karar henüz verilmedi. Hayallerini kuracağım bir takıma geldim." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın bugün Morutan transferini resmen açıklaması bekleniyor.