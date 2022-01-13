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Son dakika: Galatasaraylı Marcao trafik kazası geçirdi!

Son dakika haberi... Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun aracında maddi hasar meydana gelirken, ciddi bir durumunun olmadığı kaydedildi.

13 Ocak 2022, Perşembe 15:51 Son Güncelleme:
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Son dakika: Galatasaraylı Marcao trafik kazası geçirdi!

2 gün önce Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmesi tüm futbol camiasını yasa boğmuştu. Başarılı stoperin acısı tazeyken, bir kaza haberi daha geldi...

Galatasaray 'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun da trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığı ancak aracında maddi hasar olduğu kaydedildi.

Metin Karabaş

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