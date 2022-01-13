Son dakika: Galatasaraylı Marcao trafik kazası geçirdi!

2 gün önce Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmesi tüm futbol camiasını yasa boğmuştu. Başarılı stoperin acısı tazeyken, bir kaza haberi daha geldi...

Galatasaray 'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun da trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığı ancak aracında maddi hasar olduğu kaydedildi.

Metin Karabaş