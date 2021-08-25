Son dakika! Galatasaraylı Marcao için transfer görüşmeleri başladı

Galatasaray , transferde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Son olarak kadrosuna Morutan'ı katan Sarı-Kırmızılılar'da bir de ayrılık olması ihtimali doğdu.

Giresunspor maçında Kerem'e saldırıda bulunan ve 8 maç ceza alan Marcao için Galatasaray'a iki teklif birden geldi.

Napoli ve Krasnodar istedi

Marcao için Galatasaray'ın kapısını ilk çalan kulüp Napoli oldu. İtalyan ekibi Sarı-Kırmızılılar'a 1.5 milyon euro kiralama teklifi ve 12.5 milyon euro satınalma opsiyonu önerdi. Ancak Galatasaray satınalma opsiyonunun zorunlu olmamasından dolayı bu teklif reddedildi.

Krasnodar'la görüşmeler başladı

Rus ekibi Krasnodar ise Galatasaray'a 8 milyon euro önerdi ve transfer için görüşmeler başlamış oldu.

2019 yılında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euroya transfer edilen Marcao, 107 maçta forma giyerken 1 gol attı 1 de asist yaptı.

Yakup Çınar/Fanatik.com.tr