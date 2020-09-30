Transfer yasağını kaldıran TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, kadrosuna 9 futbolcu birden kattı. Galatasaray'dan genç kaleci Berk Balaban 1 yıllığına kiralandı. Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2'si kiralık olmak üzere 9 oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Ankaraspor, Altay'dan kaleci Emre Koyuncu (1+2 yıllık), Brezilya ekibi Internacional'da forma giyen stoper Thales (2 yıllık), Gana'nın Karela takımından golcü Umar Basit Abdul Rahman (1+3 yıllık), Kırklarelispor'dan orta saha oyuncusu Emre Can Atila (1+2 yıllık) ve forvet Hacı Ömer Doğru (1+2 yıllık), 1922 Konya'dan orta saha oyuncusu Mehmet Tuğrul Başkan (1 2 yıllık) ile MKE Ankaragücü'nden defans oyuncusu Mahmut Akan'ı (3 yıllık) transfer etti. (AA)



