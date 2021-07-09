Galatasaray 'da transfer çalışmaları harıl harıl sürüyor... Listenin ilk sıralarında yer alan isimlerden bir tanesi Çekya ekiplerinden Slavia Prag'ın formasını giyen Nicolae Stanciu'ydu. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda 28 yaşındaki futbolcunun, Sarı- Kırmızılı formayı giymek istediğini yönetime ilettiği bilgisine ulaşıldı. Fatih Terim'in de çok istediği Rumen on numara ile her konuda anlaşıldı. Şimdi ise sırada Slavia Prag var... Stanciu'yu, Sarı-Kırmızılı formayı giymeye ikna eden Cim Bom, önümüzdeki günlerde Slavia Prag ile masaya oturacak.

Zorluk çıkarmayacaklar

Çekya ekibi ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için pazarlıklar başlayacak. Kırmızı-Beyazlı ekibin, Stanciu'nun da Galatasaray'da oynama isteği nedeniyle bu transferde zorluk çıkarmayacağı da gelen haberler arasında yer aldı. Şimdi ise Galatasaray'ın hedefi; 21 Temmuz'da oynanacak olan PSV karşılaşmasına kadar yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak.