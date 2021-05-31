Tranfer sezonunun açılmasıyla Galatasaray'a imza atması beklenen Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti. 31 Mayıs itibariyle İstanbul ekibindeki sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki orta saha kişisel sosyal medya hesabından son dönemde attığı golleri paylaştı ve ''Herşey için teşekkürler Kasımpaşa'' notunu düştü.









Kasımpaşa’daki sözleşmesi sona eren Aytaç Kara'nın sezonda Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

Kasımpaşa'nın Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Aytaç, karşılaşma sonrası kulüp CEO’su Serkan Reçber ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

Bu sezon İstanbul ekibinde 29 resmi maça çıkan tecrübeli isim, 4 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.