Galatasaray'ın yıldızı Christian Luyindama'da son dakika gelişmesi. Kongo Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından iyileşme sürecine giren ve yeni sezon için yaz dönemi hazırlıklarını bekleyen Christian Luyindama'yı Premier Lig ekipleri takip etmeye devam ediyor.

Kongo basını, milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın Luyindama'yı transfer etmek istediğini iddia etti.









Gücü ve bitmek bilmeyen enerjisi ile dikkat çeken Luyindama'nın peşinde Everton ile birlikte Aston Villa, West Ham ve Wolverhampton'ın da bulunduğu vurgulandı.

Everton 15 milyon Euro ödemeye hazır

Merseyside ekibinin İtalyan teknik adamı Carlo Ancelotti'nin bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Ancelotti'nin Luyindama'nın oyun stili ve fiziksel gücü nedeniyle Premier Lig'de oynamaya uygun olduğunu düşündüğü ve gelecek transfer döneminde kadroya katma konusunda istekli olduğu belirtilirken, Everton'ın 26 yaşındaki savunmacı için Sarı Kırmızılılara 15 milyon Euro önermeye hazır olduğu da iddia edildi.

Galatasaray'ın Standard Liege'den 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luyindama, toplam 32 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik de performans sergiledi.



