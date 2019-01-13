Son dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Marcao müjdeyi verdi

Galatasaray'ın transferi için anlaştığı Marcao, bu akşam Chaves ile son maçına çıkacağını açıkladı. Brezilyalı stoper yarın İstanbul'da olacak.

13 Ocak 2019, Pazar 18:49 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Marcao müjdeyi verdi

Galatasaray'a transfer olan ve bugün Chaves'le son maçına çıkacak olan Marcao, eski takımına veda etti. Chaves teknik direktörü Fernandes'in, “Bizim tarafımızdan resmi bir açıklama yapılmadı. Yani kendisi oynayabilecek durumda. Şu anda çok mutlu görünüyor” açıklamasının ardından ''Galatasaraylı taraftarlar Marcao transferi yatacak mı?'' sorularını sormaya başlamıştı.  Marcao, Chaves’in bugün ligde Tondela ile oynayacağı maçta görev yapıp bu şekilde Türkiye’ye gelecek.

Veda mesajı yayınlanayan Marcao, "Beni çok iyi karşılayan, çok güzel günler geçirdiğim bu kulüp için son maçıma çıkıyorum. Tanrı hepinizi korusun." ifadelerini kullandı.


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