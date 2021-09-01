Galatasaray 'ın gece geç saatlerde kadrosuna kattığını açıkladığı Halil Dervişoğlu İstanbul'a geldi.

Ayağının tozuyla kulüp televizyonu GSTV'ye açıklama yapan Halil Dervişoğlu "İnşallah Galatasaray'la bir sezon geçireceğim, aile olarak çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.





Geçen sezon Sarı-Kırmızılı takımda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Halil Dervişoğlu öncelik opsiyonuyla İngiltere'nin Brendford kulübünden yine kiralanmıştı.

21 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.







