Son dakika... Galatasaray'ın yeni transferi Boey İstanbul'da
Son dakika... Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Kamerun asıllı Fransız sağ bek Sacha Boey'i taşıyan uçak İstanbul'a indi. Sarı kırmızılı ekibin kısa süre içerisinde 20 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Galatasaray ’ın Fransız ekibi Rennes'den transfer ettiği Sacha Boey, İstanbul'a geldi.
Rennes alt yapısından yetişen ve geçen sezon Dijon'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu için sarı-kırmızılı kulübün 2 milyon Euro civarında bonservis ödeyeceği öğrenildi. Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
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26 maçta forma giydi
Fransız ekibi Dijon'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Boey, 26 lig maçında 1 asistle oynadı.