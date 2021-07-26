Galatasaray ’ın Fransız ekibi Rennes'den transfer ettiği Sacha Boey, İstanbul'a geldi.

Rennes alt yapısından yetişen ve geçen sezon Dijon'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu için sarı-kırmızılı kulübün 2 milyon Euro civarında bonservis ödeyeceği öğrenildi. Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.









26 maçta forma giydi

Fransız ekibi Dijon'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Boey, 26 lig maçında 1 asistle oynadı.