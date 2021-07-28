Son dakika... Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu, kamptan ayrıldı
Son dakika... Galatasaray, yeni transferi Berkan Kutlu'ya kavuşuyor. Takım kampından ayrılan 23 yaşındaki futbolcu, perşembe günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Galatasaray 'ın Aytemiz Alanyaspor 'dan yeni transfer Berkan Kutlu adım adım Aslan oluyor. Takım kampından ayrılan 23 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşları ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu vedalaştı.
Perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek olan başarılı orta saha oyuncusu 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
38 maçta 5 gole katkı yaptı
Geçtiğimiz sezon başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Berkan Kutlu Alanyaspor formasıyla 38 maçta 3 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.
Yakup Çınar / Fanatik Özel