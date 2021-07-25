Galatasaray ’ın arka arkaya yaptığı transferler sarı-kırmızılıları bir yandan sevindirdi, diğer yandan da fazla bilinmeyen isimlerin olması akıllara soru işaretlerini getirdi. Özellikle Romanya’dan transfer edilen ve 6.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle kapalı kutu olan Alexandru Cicaldau’yu değerlendiren Yüksel Yeşilova olumlu ve olumsuz yanları anlattı.

Romanya’da uzun yıllar teknik direktörlük yapan Yeşilova, şunları söyledi:“Yetenekli bir futbolcu ve iki ayağını da kullanabiliyor. Ancak handikapı, biraz ağır olması. Galatasaray seviyesinde midir? Doğrusunu söylemek gerekirse biraz şaşırdım. Bu transfer 2-3 milyon euroya yapılsa yine anlaşılabilirdi. Cicaldau için 6.5 milyon euro çok fazla.”

Hagi’nin öğrencisi

Futbola Hagi’nin kulübü olan FC Farul Constanta’da başlayan Cicaldau, kariyerinde ilk şampiyonluğu Hagi ile yaşadı. O sezon 19 yaşında olan Rumen oyuncu, 15 maçta oynamıştı.Final paslarıyla dikkat çeken, uzun ve kısa pasları olumlu kullanan futbolcu, kritik paslarıyla pozisyon yaratıyor, aynı zamanda da bitiren noktada yer alabiliyor. Duran topları son derece etkili kullanan Cicaldau’nun takımın hücum tarafını tek başına taşıyabilecek, organizasyonu sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğu ifade edildi. Futbolcunun zayıf yönlerinin ise tecrübe, markaj, savunma katkısı olarak tanımlandı.

25 milyon euroya serbest

Galatasaray, dün İstanbul’a gelen yeni transferi Alexandru Cicaldau ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. KAP’da yer alan açıklamada, “Cicaldau’nun kulübü U.Craivo ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.5 milyon euro transfer bedeli ödenecektir” denildi. Futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro olarak belirlendi. Cicaldau ise “G.Saray’a imza attığım için çok mutluyum. Hagi ve Popescu burada büyük başarılar elde etti. Onları mahçup etmeyeceğim” dedi.