Ara transfer döneminin başladığı günden bu yana golcü arayışında olan Galatasaray, yeni forvetine sonunda kavuşuyor.

Sarı Kırmızılılar, uzun bir süredir peşinde koştukları Guangzhou Evergrande'nin Brezilyalı santrforu Alan Carvalho'yu bu akşam İstanbul'a getiriyor.

29 yaşındaki yıldız ismin sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Abdurrahim Albayrak açıklamıştı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer için gittikleri Dubai'den geri döndükten sonra havaalanında Alan'la anlaştıklarını belirterek şunları söylemişti:

"Alan ve kulübü ile çok önceden anlaştık. Aramızda pazarlık konusu yapılacak herhangi bir şey yoktu. Hem Alan'a hem de kulübüne çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz iyi davrandılar. Her şey iyi gidiyordu ama birden bire 'Transfer yattı' diye haberler çıktı. Kulübünden böyle bir açıklama var mı merak ediyorum. Bekleyip göreceğiz."

Okan ÇELLİK / Fanatik Özel