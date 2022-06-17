Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Nazifoğlu, yenilik isteyen insanların başkanlık seçiminde Dursun Özbek'i tercih ettiğini söyledi.

Florya Projesi Özbek'e seçimi kazandırdı

Dursun Özbek'in Florya projesine değinen Nazifoğlu, "Kimilerine göre bu proje hayal. Benim de içinde bulunduğum bir gruba göre olabilecek bir şey. İnsanlar görmek istediler, seçtiler. Hep beraber Dursun Özbek'e şans verdik. Florya'nın gayri menkul ile büyütülerek satılması şeklinde bir proje... Galatasaray kümülatif olarak, bugünkü durumda 7-8 milyar TL kazanır. Borçlar kapatılır. Bence gerçekleşecek bir proje..." dedi.

"Sonraki başkan Erden Timur olabilir"

Eski Sporcular Derneği'nin, kendisinin telkiniyle blok olarak Dursun Özbek'e oy verdiği iddiası için Nazifoğlu, "Bizim böyle blok oyumuz yok. Ben şuraya oy verin dediğimde peşimden gelecek 500 oy yok. Onlara büyük bir haksızlık yapılıyor böyle söylenerek. Fakat Dursun Özbek ile derneğimiz arasında böyle bir görüşme geçti. Bu eski sporcular tarafından kabul gördü ve üyelerimizin yüzde 90'ı Özbek'e oy verdi. Ama vermeyenler de var. Erden Timur, Florya projesini yapacak 3-5 kişiden birisi. Bu projeyi hedefler doğrultusunda yaparsa, gelecekte Galatasaray'ın başkanı olur" şeklinde konuştu.

"Bence yeni teknik direktör Marco Rose olacak"

Fatih Terim bundan sonra Galatasaray'da teknik direktör olarak yer almaz şeklinde bir beyanatı olmadığını ifade eden Nazifoğlu, "Bu dönem olmayacağını biliyorum. Bence Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Marco Rose olacak. Tahminim bu. Yoğun bir görüşme içerisinde olduklarını biliyorum. Okan Buruk'un şansının çok olduğunu düşünmüyorum. Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek, Florya'da olacak. Kendisinin de yabancı bir teknik direktörü seçeceğini düşünüyorum. Marco Rose'un Galatasaray'a çok faydalı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

İki stopere çok büyük teklifler gelmez

Galatasaraylı oyunculara somut bir teklif gelmediğini dile getiren Levent Nazifoğlu, "Öyle somut bir teklif gelmedi. Genelde menajerler bu işleri çıkartır. Galatasaray'ın yediği gol sayısına bakarsanız, iki stoperin çok büyük tekliflerin konusu olduğunu söylemek imkânsız. Yapılacak transferleri, yeni kanunun boşluğunu bulup, sıcak para koyarak finanse edecekler" ifadelerini kullandı.