Galatasaray 'da Fatih Terim'den boşalan koltuğa İspanyol teknik adam Domenec Torrent oturmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı ekiple anlaşmaya varan Torrent, resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi. 59 yaşındaki teknik direktörü, yönetim kurulu üyeleri Işıtan Gün ile Mustafa Özgür Kalelioğlu karşıladı. Barcelona'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Torrent, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve ''Galatasaray gibi büyük bir camiada olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım.'' ifadelerini kullandı.









2018 yılında Guardiola'nın yanından ayrıldı

Guardiola, 2008 yılının yaz döneminde Barcelona'nın teknik patronu olurken, ekibine dahil ettiği ilk isimlerden biri Torrent'ti. Domenec Torrent, Guardiola ile Barcelona'dan sonra Bayern Münih ve Manchester City'de de çalıştı. Pep'in taktisyen yardımcısı olarak görev yapan ve yeni oyun düzenine büyük katkısı olan Torrent, artık tek başına sorumluluk almak istediğini söyleyince 2018 yılında City'den ayrıldı ve New York City'nin başına geçti.

New York City ve Flamengo'da çalıştı

Yeni takımında 60 maçta 1.68'lik puan ortalaması tutturan Torrent, 1.5 yıl sonra New York'a veda etmek zorunda kaldı. Ardından şansını Brezilya'da deneyen İspanyol çalıştırıcı, Flamengo ile anlaştı. Ancak bu birliktelik sadece 2.5 ay kadar sürdü. Flamengo ile 26 maçta 1.92'lik puan ortalaması yakalayan Torrent'in görevine, tıpkı New York City'de olduğu gibi yine bir Kasım ayında son verildi.







