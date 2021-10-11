Stat sponsorluğu sona eren ve yeni sponsorluk için görüşmelerini sürdüren Galatasaray 'dan beklenen açıklama geldi. Sarı Kırmızılı ekip, Timur Şehircilik Planlama ile 725 milyon TL+KDV olmak üzere 5+5 yıllık sözleşme yapıldığı açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır.

İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir.

Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur.''







