SON DAKİKA | Galatasaray'ın yeni stat sponsoru belli oldu
Türk Telekom ile stadın isim sponsorluğu anlaşması geçtiğimiz günlerde sona eren Galatasaray'dan son dakika açıklaması... Sarı Kırmızılı ekip, Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
Stat sponsorluğu sona eren ve yeni sponsorluk için görüşmelerini sürdüren Galatasaray 'dan beklenen açıklama geldi. Sarı Kırmızılı ekip, Timur Şehircilik Planlama ile 725 milyon TL+KDV olmak üzere 5+5 yıllık sözleşme yapıldığı açıkladı.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır.
İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir.
Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur.''