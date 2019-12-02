Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Galatasaray’ın yeni iç saha forması sızdı. Sarı Kırmızılı ekibin 2020-2021 sezonunda kullanacağı iç saha forması “sanat” temasına uygun olarak fırça darbesi desenleriyle oluşturulmuş bir parçalı forma olacak. Formanın sırtı bir senelik aranın ardından yeniden sarı renkte olacağı iddia edildi.

Esvaphane.com'un okuyucularına aktardığı bilgilere göre forma, kırmızı şort ve kırmızı konç ile kombinlenecek. Formanın iki parçalı yani sol tarafının tamamen sarı, sağ tarafının tamamen kırmızı olmasının beklenildiği belirtildi.

Nike’nin formalarda kullanacağı kalıp Euro 2020 formalarıyla birlikte değişecek. Galatasaray’ın yeni formaları da bu kalıptan olacak.



