UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile eşleşmişti. Sarı-Kırmızılı takımın fikstürü belli oldu. Galatasaray ilk maçında İtalyan ekibi Lazio ile sahasında karşılaşacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü

16 Eylül 19.45 | Galatasaray - Lazio

30 Eylül 22.00 | Marsilya - Galatasaray

21 Ekim 22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray

4 Kasım 19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

25 Kasım 19.45 | Galatasaray - Marsilya

9 Aralık 22.00 | Lazio - Galatasaray