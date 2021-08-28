Son dakika | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile eşleşmişti. Sarı-Kırmızılı takımın fikstürü belli oldu. Galatasaray ilk maçında İtalyan ekibi Lazio ile sahasında karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile eşleşmişti. Sarı-Kırmızılı takımın fikstürü belli oldu. Galatasaray ilk maçında İtalyan ekibi Lazio ile sahasında karşılaşacak.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü
16 Eylül 19.45 | Galatasaray - Lazio
30 Eylül 22.00 | Marsilya - Galatasaray
21 Ekim 22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray
4 Kasım 19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova
25 Kasım 19.45 | Galatasaray - Marsilya
9 Aralık 22.00 | Lazio - Galatasaray