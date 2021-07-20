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Son dakika! Galatasaray'ın Stryger Larsen'e transfer teklifi ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Galatasaray'ın Udinese'nin Danimarkalı sağ bek Stryger Larsen için yaptığı transfer teklifi ortaya çıktı.

20 Temmuz 2021, Salı 22:01 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'ın Stryger Larsen'e transfer teklifi ortaya çıktı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , sağ bek transferinde sıcak saatler yaşıyor.

Rosier'den "Ben Beşiktaş 'ta oynamak istiyorum" yanıtı aldıktan sonra diğer adaylara yönelen Sarı-Kırmızılılar, Danimarkalı Stryger Larsen'in transferinde önemli aşama kaydetmişti.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre, Galatasaray Udinese'ye Larsen için 3 milyon euro önerdi. Ancak İtalyan kulübü Danimarkalı sağ bek için 6 milyon euro talep etti. 

Galatasaray'ın Udinese ile bonservis pazarlığı devam ederken Larsen ile 3 yıllık bir sözleşme üzerinde görüşüldüğü öğrenildi.

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