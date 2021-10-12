Galatasaray 'ın stat sponsoru belli oldu. Sarı-Kırmızılı takım Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzaladı.

Galatasaray bu anlaşma karşılığındaki rakamın 652.500.000 TL + KDV'si Galatasaray Futbol A.Ş'ye, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödeneceğini duyurdu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın stadının yeni adı "Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu" oldu.

Burak Elmas: Türk spor tarihinin en yüksek bedelli stadyum isim sponsorluğu anlaşması

Türk spor tarihinin en yüksek bedelli stadyum isim sponsorluğu anlaşması oluyor bu. Bir önceki stadyum isim anlaşması 30 milyon TL artı KDV'ydi. Türk spor tarihinin en büyük stadyum isim sponsorluğu oldu. Sponsorluk bedelini Türk Lirası üstünden belirledik. 10 sezon için bir anlaşma yaptık. Toplam 725 milyon TL'lik bir anlaşmaya imza atıyoruz. Forma anlaşmasıyla birlikte Galatasaray tarihinin en önemli anlaşma olduğunu ifade edelim.

Seçim döneminde Galatasaray taraftarına sözler vermiştik, yerine getirmek için çabalıyoruz. Sözlerden bir tanesi de stat isim hakkıyla yeni sözleşmeydi. Sevgili Erden Timur, Galatasaray'a en iyi teklifi sundu. Erden Timur içimizden biri, çok iyi bir Galatasaraylı.

Burak Elmas: "10 numara transferimizi yapmış bulunuyoruz"

"Sponsorluk ödemesini nakit alacağız"

Bu anlaşmanın 5+5 yıl ve artan rakamlarla nakit gelecek. Bu sefer stadyum isim hakkında kulübümüz ve amatör şubelere de gidecek. Nakit akışını SPK nedeniyle paylaşamıyorum ama her yılın parası belirtilen takvimlerde ödenecek.

" Fenerbahçe ile bir dostluk içerisinde misiniz?"

"Bu konuda Türkiye zaten sporun her dalında gelir olarak geriye gidiyor. Çok tedirgin bir dönemdeyiz. Pandemiden çıktık, insanlar stresli. Kişisel tatminler için camiaların birbirleriyle kavga etmemesi ve ortamı germeye katkıda bulunmamaszı gerekir. Düşmanlığa, kavgaya, gürültüye götermemesi gerekir. Birbirimizi yenmmeye çalışıyoruz ama naklen yayın gelirleri, sponsorları sektöre nasıl getirebiliriz konusunda ortak çalışmak istiyoruz. Dostluk tarifiniz nedir ama hiçbirimiz düşman değil. Bazı konularda anlaşamayız ama anlaşmadığımız konularda da kavga etmek yerine birlikte çalışma irademiz var" yanıtını verdi.

" Beşiktaş başta olmak üzere diğer kulüplerle işbirliği yapılacak mı?" sorusu üzerine de Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Biz hiçbir kulübü diğerinden ayırmıyoruz. Bizim için tüm kulüpler aynı değerde. Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu ve diğer kulüp başkanlarıyla da anlaşıyoruz. Türk futbolu ve kulüplerin menafaatleri için anlaşmaya çalışıyoruz. Biz çok koyu Galatasaraylıyız. Ama koyu Fenerbahçeli Beşiktaşlı arkadaşlarımız var. Ama biz dostuz. Rekabet ve rakip olmak, düşman olmak anlamına gelmemeli. Biz Galatasaray kazansın diye istesinler istemiyoruz. Ortak payda da buluşmak en önemlisi de insanı sevmek lazım" ifadelerini kullandı.

Erden Timur: Ben Galatasaray taraftarıyım

Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Bizim için burası Ali Sami Yen Stadı. Biz bunun farkındayız. Bizim için en değerli isim bu. NEF, bu sorumluluğun farkında. Burası bizim evimiz. Galatasaray, Türkiye'nin uluslararası anlamda dünyada en değerli 1-2 markasından biri.

"Galatasaray'ın yeri EuroLeague'dir!"

Galatasaray'ın yeri EuroLeague'dir! Basketbolda gelirler çok az ancak Basketbol A.Ş oluştuktan sonra basketbol dışı gelirler elde ederek EuroLeague'e katılma vizyonumuz var.